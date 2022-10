Tunisie : Noureddine Taboubi prône la majoration du SMIG à plus de mille dinars

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé ce lundi 03 octobre, en marge du congrès de l’Union régionale du travail de Mehdia, que l’Etat doit revoir à la hausse le SMIG à plus de 1000 dinars, s’il voulait lever la subvention, rapporte Mosaïque.

Ce faisant, Noureddine Taboubi a dit son soutien aux syndicats de l’éducation, signalant avoir appelé l’ensemble des syndicats à en être solidaires à l’occasion de la journée de l’instituteur le 05 octobre prochain, considérant le poste « d’agent chargé de l’enseignement », comme étant une humiliation pour le secteur et pour les instituteurs, selon Shems.

En marge de l’ouverture du congrès régional du travail à Mehdia, le chef de la centrale syndicale a indiqué que dans le cas de l’échec de la séance qui va réunir la fédération générale de l’enseignement de base au ministère de l’Education, les établissements du secteur vont prendre des décisions militantes.

Il a réitéré l’attachement de la centrale syndicale au « dialogue sérieux et responsable », « si l’on parvient à des résultats contraires, les établissements du secteur vont prendre les mesures militantes non pas dans le but de faire grève. Mais, si cela leur est imposé, la grève sera un moyen de pression en vue de faire respecter les échéances sociales et la dignité des enseignants », a-t-il souligné en substance.

Une séance se tiendra, ce lundi, entre la fédération générale de l’enseignement de base, et le ministère de l’Education, en présence du ministre des affaires sociales. L’emploi précaire dans le secteur serait parmi les principaux thèmes de la séance de travail, selon la même radio.

Gnetnews