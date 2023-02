Tunisie : « Nous allons forcément parvenir à un accord avec les syndicats » (ministre de l’Education)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a fait état, ce lundi 27 février, de « la poursuite des négociations avec la partie syndicale, au sujet des revendications de la famille éducative », excluant que le dialogue entre les deux parties soit dans une impasse. « Nous allons, forcément, parvenir à un accord, nous ne croyons pas à l’échec en matière de négociation », a-t-il souligné.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP, en marge d’une visite qu’il a effectuée à l’école primaire de Raoued 1 (gouvernorat de l’Ariana), le ministre a reconnu « la légitimité des revendications de la famille éducative ».

« Surmonter la situation que traverse, actuellement, le pays, permettrait de parvenir à des solutions dans les délais les plus proches, et d’aplanir tous les problèmes, ce qui permet de préserver les intérêts des élèves, et des enseignants, et de dépasser cet état, où les parents sont déconcertés », a-t-il indiqué, en substance.

Il a ajouté que « le ministère a foi dans le dialogue, selon une approche participative, et est en contact avec les syndicats, et les syndicalistes, dont le sens patriotique les inciterait à parvenir à des solutions, dans les plus brefs délais. »

Ce faisant, le ministre a affirmé que le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, dont l’annonce interviendra les prochains jours, va mener le processus de réforme éducative, lequel concerne l’infrastructure, les établissements éducatifs, les programmes, le temps scolaire, les activités culturelles et autres questions liées au secteur de l’éducation.

Gnetnews