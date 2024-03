Tunisie : Orages, pluies et vent ce mardi 26 Mars

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 26 Mars, par des foyers orageux locaux, avec certaines pluies le matin dans les régions côtières Nord.

Le ciel sera traversé, par la suite, par des nuages passagers, lesquels se densifient, progressivement, pendant la nuit au Nord, avec des pluies, provisoirement, orageuses, lesquelles seront, par moments, intenses au Nord-Ouest.

Le vent soufflera fort près des côtes et au Sud, avec des tempêtes de sable, contribuant à réduire la visibilité horizontale, faible à modéré dans le reste des régions.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 25° au Nord et sur les hauteurs Ouest, et entre 25 et 30° dans le reste des régions, atteignant 33° à l’extrême Sud-est.

