Tunisie : Ouverture des inscriptions pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l’ouverture des inscriptions pour les enfants âgés de 3 à 7 ans atteints de troubles du spectre autistique, pour l’année scolaire 2025-2026.

Dans un communiqué publié jeudi 21 août 2025, le ministère invite les parents à déposer leur dossier auprès du Complexe social et éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre autistique, situé à Omar Al-Mokhtar, Sidi Hssine, avant le vendredi 19 septembre 2025.

Les dossiers doivent comprendre les documents suivants :

-Une demande adressée au ministre des Affaires sociales

-Une copie de la carte d’identité du parent ou, pour les représentants légaux institutionnels, une carte de contact

-Un acte de naissance récent de l’enfant (datant de moins de trois mois)

-Une copie de la carte d’invalidité de l’enfant, si disponible

-Une copie de la carte de soins

-Un rapport médical détaillé attestant de l’autisme de l’enfant, précisant son degré d’autonomie et signalant l’éventuelles maladies ou symptômes associés, délivré par un établissement hospitalier

-Deux photos récentes de l’enfant

Le ministère précise que les enfants seront admis après examen de leur dossier par la commission d’admission, mise en place par le décret ministériel n°31 du 3 décembre 2021, et ce dans la limite de la capacité d’accueil de l’établissement, fixée à 40 élèves.

