Tunisie : Pluies éparses et orageuses ce mardi dans de nombreuses régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 16 avril 2024, par des pluies éparses dans de nombreuses régions ; lesquelles sont, localement, orageuses, près des côtes Est.

Le vent soufflera, du secteur Nord, au Nord et au centre, et du secteur Ouest, au Sud, relativement violent à violent près des côtes Nord, et sur les hauteurs, et modéré à, relativement, violent, dans le reste des régions.

Météo Tunisie prévoit une mer très agitée à houleuse au Nord et dans le Golf d’Hammamet, agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures sont assez élevées. Les maximales sont comprises entre 19 et 25° au Nord, et dans la limite de 17° sur les hauteurs Ouest, et entre 22 et 28° dans le reste des régions.



