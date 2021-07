Tunisie : Plus de 1,2 millions doses de vaccin attendues en juillet (ministÃ¨re)

Tunisie : Plus de 1,2 millions doses de vaccin attendues en juillet (ministère)

Le ministère de la Santé annonce l’arrivée de 1 270 750 doses de vaccin contre le coronavirus, d’ici la fin du mois de juillet courant.

Les lots de vaccins attendus sont répartis entre achats directs et mécanisme Covax.

Les achats directs comprennent un lot de 40 mille doses du vaccin russe Spoutnik attendues le 08 juillet, deux cargaisons du vaccin américano-allemand Pfizer-Biontech, le premier de 85 410 doses sera livré le 12 juillet, et le deuxième de 198 900 doses, le 16 juillet.

Les acquisitions via le mécanisme Covax comprennent 324 mille doses du vaccin britannique Astra-Zeneca, les 15 – 17 juillet, et deux lots Pfizer, de 285 480 le 23 juillet, et de 336 960, le 30 juillet.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, plus de deux millions de Tunisiens ont été jusque-là vaccinés contre le Covid-19, dont près de 7 mille ont reçu les deux doses.

Des équipes sanitaires itinérantes sont en train de sillonner différentes délégations de la république pour vacciner les personnes âgées dans leur lieu de résidence.

Les voix s’élèvent, notamment dans les milieux médicaux, appelant à accélérer la vaccination qui constitue la principale solution à même d’aider la Tunisie de surmonter cette crise sanitaire foudroyante, marquée par une flambée sans précédent du nombre des cas de contamination et de décès.

