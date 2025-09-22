Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financières pour la rentrée scolaire 2025-2026

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, lundi 22 septembre 2025, le lancement du versement de la première tranche des aides financières destinées à la rentrée scolaire 2025-2026. Cette aide bénéficiera à 435 376 élèves issus de 238 133 familles inscrites au programme « Aman Social », pour un montant total de 43,5 millions de dinars.

Le ministère précise que la deuxième tranche de ces aides sera versée fin septembre 2025, afin de soutenir les familles dans les dépenses liées à la rentrée scolaire.

Gnetnews