Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financières pour la rentrée scolaire 2025-2026

22-09-2025

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, lundi 22 septembre 2025, le lancement du versement de la première tranche des aides financières destinées à la rentrée scolaire 2025-2026. Cette aide bénéficiera à 435 376 élèves issus de 238 133 familles inscrites au programme « Aman Social », pour un montant total de 43,5 millions de dinars.

Le ministère précise que la deuxième tranche de ces aides sera versée fin septembre 2025, afin de soutenir les familles dans les dépenses liées à la rentrée scolaire.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financiè

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie con

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en gard

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée da

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Lire aussi

Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financières pour la

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie contre la cyber

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée dans un conten

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025