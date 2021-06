Tunisie : Poursuite des tensions à l’hémicycle…Moussi reproduit la scène de la veille, Chaouachi imperturbable

Les tensions se sont poursuivies ce mardi 15 Juin à l’Assemblée, où la présidente du PDL, Abir Moussi, et son bloc ont tout simplement reproduit la scène de la veille, tentant de bloquer le démarrage des travaux de la plénière, en scandant le slogan dégages contre le ministre de l’Industrie, ainsi que des slogans contre l’Assemblée, dont les travaux seraient, à leurs yeux, nuls et non avenus.

Au milieu de ce vacarme strident, lecture a été donnée au rapport…la présidente de la séance, Samira Chaouachi, imperturbable, a continué à dérouler les travaux de la plénière, sans réagir à ce spectacle, devenu coutumier.

A la demande de Hichem Ajbouni, la Fatiha a été récitée à la mémoire du militant et membre du Courant démocrate, Malek Sghiri, décédé jeudi dernier à Tunis.

Cette plénière qui se déroule en présence du ministre de l’Industrie, examine une série de projets de loi, dont celui portant « approbation de l’annexe 5 amendant la convention inhérente au permis de prospection des hydrocarbures, et ses annexes, permis Zarat » ; « un projet de loi organique portant approbation de l’accord entre les gouvernements tunisien et français, sur la création d’un bureau Expertise France, agence française de coopération technique internationale », « un projet de loi organique portant approbation d’un protocole additionnel de l’accord euro-méditerranéen, instituant le partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne et ses Etats membres, suite à l’adhésion de la Croatie à l’UE… »

