Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du vendredi 5 septembre 2025

05-09-2025

Les tempÃ©ratures resteront stables ce vendredi, avec des maximales oscillant entre 29 et 37Â°C sur les zones cÃ´tiÃ¨res et les hauteurs, et entre 35 et 40Â°C dans les autres rÃ©gions du pays.

Le temps sera partiellement nuageux, avec des passages plus denses lâ€™aprÃ¨s-midi sur les rÃ©gions de lâ€™ouest du centre et du sud, oÃ¹ des cellules orageuses accompagnÃ©es de pluies Ã©parses sont attendues.

Le vent soufflera du nord sur le nord du pays et de lâ€™est sur le centre et le sud, gÃ©nÃ©ralement faible Ã  modÃ©rÃ©, mais deviendra relativement plus fort en soirÃ©e sur le sud.

La mer sera calme Ã  peu agitÃ©e.

