Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mardi 17 avril 2024

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 17 avril 2024, par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, lesquels seront, par moments, intenses au Nord, et localement au Centre, avec certaines pluies éparses la nuit au Centre-Ouest.

Le vent soufflera du secteur Ouest, violent près des côtes, modéré à, relativement, violent à l’intérieur du pays.

La mer est houleuse au Nord, très agitée à agitée sur le reste du littoral.

Les maximales sont comprises entre 17 et 22° au Nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 30° dans le reste des régions.

Gnetnews