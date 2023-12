Tunisie: Progression significative des recettes fiscales

Selon le rapport sur l’exécution du budget de l’État pour l’année en cours, les recettes fiscales ont atteint 28 378,3 millions de dinars à la fin de septembre 2023, comparativement à 25 926,1 millions de dinars à la fin de septembre 2022, enregistrant ainsi une augmentation de 9,5% sur une période d’un an.

Ces recettes fiscales représentent 92% des ressources de l’État, qui ont atteint 30 787 millions de dinars à la fin de septembre 2023. La composition des recettes fiscales comprend les impôts directs, totalisant 11 995,81 millions de dinars, et les impôts indirects, s’élevant à 16 382,51 millions de dinars.

Les impôts directs englobent l’impôt sur le revenu (8 537 millions de dinars) et l’impôt sur les sociétés (3 458,8 millions de dinars), enregistrant une augmentation de 28,9% par rapport à la fin de septembre 2022. Il est à noter que l’impôt sur les sociétés se divise entre l’impôt sur les sociétés pétrolières (707,6 millions de dinars) et l’impôt sur les sociétés des entreprises non pétrolières (2 751,2 millions de dinars).

Quant aux impôts indirects, ils se composent des droits de douane (1 340,8 millions de dinars), de la TVA (7 694 millions de dinars), des droits de consommation (2 815,8 millions de dinars) et d’autres impôts indirects (4 531,9 millions de dinars).

Gnetnews