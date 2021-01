Tunisie : Publication demain de la liste des martyrs et blessés de la révolution (instance)

Le président de l’instance générale des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazek Kilani, annonce ce mercredi 13 janvier, que sur instruction du chef du gouvernement, la liste des martyrs et blessés de la révolution, préparée par la commission ad hoc, sera publiée demain, jeudi 14 janvier.

La liste définitive sera publiée au JORT avant le 21 Mars 2021, affirme-t-il dans un communiqué.

Les personnes souhaitant présenter un recours contre le fait que leur nom ne figure pas sur la liste, pourraient saisir l’instance via une lettre recommandée, dans un délai d’un mois, à compter de la date de la publication de la liste.

Gnetnews