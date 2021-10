Tunisie : Radhia Nasraoui alitée à l’hôpital militaire

L’avocate et militante des droits de l’Homme, Radhia Nasraoui, a été admise ce mercredi 20 octobre à l’hôpital militaire de Tunis, pour recevoir les soins, après avoir été soumise aux examens nécessaires.

Son séjour à l’hôpital pourrait s’étaler sur une semaine, voire plus, a affirmé son époux, Hamma Hammami.

L’état de santé de Radhia Nasraoui s’est dégradé, cette dernière période.

Elle s’était déjà rendue la semaine dernière à l’hôpital militaire pour se soumettre à des examens.

La maladie continue à ronger Radhia, avait écrit son mari et chef de file du parti des travailleurs, Hamma Hammami, lui témoignant son amour et son affection dans un poème émouvant.

Les marques de sympathie et les vœux de prompt rétablissement affluent envers cette figure engagée du militantisme politique, ayant combattu le despotisme et l’injustice, et défendu les opprimés, toutes appartenances et couleurs politiques confondues.

Radhia Nasraoui n’a jamais baissé les bras, en dépit des restrictions, du harcèlement et de la répression dont elle a été victime ; des sacrifices dont elle paie aujourd’hui les lourdes conséquences sur sa santé.

Gnetnews