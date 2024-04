Tunisie : Rationaliser les recrutements, promotions, heures supplémentaires, ne pas remplacer les vacances…des mesures pour maîtriser la masse salariale

L’élaboration du projet de budget de l’Etat de l’année 2025 a fait l’objet d’une circulaire dépêchée par le chef du gouvernement aux ministres, secrétaires d’Etat, présidents d’organismes, gouverneurs et chefs de programmes.

La préparation du projet du budget de l’année prochaine s’inscrit dans le droit fil des orientations suivies les années passées, celles consistant à préserver les équilibres financiers, réduire le déficit budgétaire, ainsi que le recours à la dette publique et développer encore plus le compter sur soi.

S’agissant des dépenses allouées aux salaires, le document précise que la masse salariale a connu une hausse au cours de la dernière décennie, atteignant son niveau le plus élevé et s’est mondée à 16 % du PIB en 2020.

De nombreuses mesures ont été prises en vue de la maîtrise des dépenses dédiées aux salaires, la masse salariale a été ainsi ramenée en 2023 à 13,6 % du PIB.

La préservation des équilibres financiers requièrent la poursuite des efforts en vue de la maîtrise des dépenses dédiées aux salaires, en les faisant régresser, progressivement, à des niveaux raisonnables, en suivant le cheminement suivant :

*Poursuite de la mise en application des majorations générales des salaires conformément à l’accord du 15 septembre 2022, et les décrets qui en découlent, ne pas présenter des propositions pour revoir à la hausse les indemnités, et ne pas en présenter de nouvelles ;

*Rationaliser les recrutements et les orienter selon les priorités, et la valeur ajoutée de certains secteurs et spécialités ;

*Poursuite de la baisse progressive de l’effectif des diplômés des écoles de formation, notamment pour ce qui est des ministères de la Défense, de l’Intérieur, et de la Justice…

*Se limiter à un taux ne dépassant pas les 40 % de ceux qui remplissent les conditions, pour les promotions ordinaires, tant que les régimes spécifiques ne prévoient pas des taux autres ;

*Ne pas remplacer les vacances, et couvrir les besoins urgents par le redéploiement des ressources humaines existantes ou par la mobilité fonctionnelle ;

*Rationaliser les heures supplémentaires, et accorder un repos de compensation, si de telles heures ont été effectivement accomplies.

Gnetnews