Tunisie : Recevant le ministre de l’Intérieur saoudien, Saïed prône « une approche globale » contre le terrorisme et le crime organisé

« La Tunisie est résolue à raffermir davantage ses liens de fraternité, d’amitié et de coopération fructueuse avec l’Arabie saoudite », a affirmé le président de la république, Kaïs Saïed.

Recevant ce mercredi 01er Mars, le ministre de l’Intérieur saoudien, l’émir Abdelaziz al-Saoud Ibn Nayef Ibn Abdelaziz al-Saoud, le président de la république a salué « le niveau distingué de la coopération sécuritaire entre les deux pays. »

Il a souligné la nécessité « de consolider davantage ces relations, de consacrer la tradition de concertation et de coordination, et d’adopter une approche globale, permettant de contrer les raisons profondes de terrorisme, d’extrémisme et de crime organisé », rapporte en substance un communiqué de la présidence.

Le ministre de l’Intérieur saoudien lui a transmis, pour sa part, les salutations du roi saoudien et du prince héritier et leur « détermination à poursuivre leur soutien à la Tunisie, en vue de réaliser les aspirations de son peuple ».

Il a, par ailleurs, exprimé « les dispositions du Royaume saoudien à consolider davantage les relations de coopération avec la Tunisie en matière sécuritaire ».

Le ministre de l’Intérieur saoudien participe, ce mercredi, à la 40ème session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, consacrée aux menaces et défis sécuritaires qui guettent la région, dans un contexte international critique et instable.

Une cérémonie en l’honneur des ministres de l’Intérieur arabes a été organisée aujourd’hui même à Carthage, en présence notamment du Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou el-Gheith.

Gnetnews