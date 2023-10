Tunisie : Reçu par Abdelmajid Tebboune à Alger, Bouderbala souligne la convergence des positions entre les deux directions

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, annonce la présidence algérienne dans un bref communiqué, publiant des photos de cette rencontre.

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, et le directeur de cabinet de la présidence algérienne, Nadhir Arbaoui, ont été présents à cette entrevue, selon la même source.

Dans une déclaration au terme de la rencontre, relayée dans un communiqué de l’ARP, Bouderbala a indiqué « avoir affirmé au chef de l’Etat algérien la symbolique de la visite de la délégation parlementaire tunisienne en Algérie », première du genre à l’étranger.

« Outre le passé commun et le présent, il y a un espoir de construire un seul avenir », a affirmé le président de l’Assemblée qui effectue du 24 au 27 Octobre une visite en Algérie, au cours de laquelle il a rencontré des membres du gouvernement algérien, ainsi que les présidents de deux chambres de notre voisin de l’Ouest.

Il a souligné « la cohérence entre les deux directions, en Tunisie et en Algérie, autour de visions communes ; une convergence qui s’est traduite dans la position des deux pays envers les évolutions à Gaza, et leur ferme condamnation de l’offensive sauvage dont est victime le peuple palestinien désarmé, du génocide et de l’extermination perpétrées par la machine de guerre sioniste, au milieu d’un silence international déconcertant, et d’un alignement clair des pays, qui prétendent avoir foi dans le principes des droits de l’homme. »

Il a appelé à la nécessité de construction de relations transversales entre les deux peuples, à tous les niveaux académique, culturel, social et économique.

Le président de l’ARP a encore souligné, que « l’analyse du réel, et la vision prospective des relations développées par le président algérien, nous rassurent sur le présent et sur nos enfants, les générations montantes qui vivent dans une nation saine, dans le cadre de l’espoir et de la quiétude ».

Gnetnews