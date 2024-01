Tunisie : Relance en vue du programme Easy Export, pour promouvoir les exportations Ã  travers le rÃ©seau postal

Tunisie : Relance en vue du programme Easy Export, pour promouvoir les exportations à travers le réseau postal

La relance du programme Easy Export a été au centre d’une rencontre coprésidée par Kalthoum Ben Rejeb et Nizar Béji, respectivement, ministre du Commerce et du développement des exportations, et ministre des Technologies de la Communication.



Les deux ministres ont souligné l’importance de ce programme en matière de relance des exportations des petites et moyennes entreprises à travers le réseau postal, et la nécessité de parvenir à des solutions pratiques en vue de le réactiver, et le mettre en oeuvre.

Quelque 168 entreprises ont bénéficié du programme, Easy Export, depuis son démarrage, en janvier 2019, jusqu’en juin 2021.

Quelque 34 mille expéditions postales ont été envoyées vers 84 pays à travers le monde, moyennant une enveloppe de plus de 4 millions de dinars.

Ce programme vise à simplifier les procédures d’exportation des secteurs agricoles, agroalimentaires, et artisanat à travers le réseau postal, en vertu d’une convention entre le Centre de promotion des exportations (CEPEX), et l’Office national de la poste.

Les principaux problèmes ayant mené à l’arrêt de ce programme depuis 2022 ont été passés en revue. Outre les propositions qui sont de nature à en accélérer l’activation, étant donné son importance en matière de promotion des exportations à travers le commerce électronique, s’agissant notamment, de la simplification des procédures. Chose qui requiert l’élaboration d’une nouvelle convention et d’un guide de procédures y inhérent.

