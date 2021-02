Tunisie / Remaniement ministÃ©riel : Lâ€™UGTT appelle Ã  une sortie rapide de lâ€™impasse constitutionnelle

Tunisie / Remaniement ministériel : L’UGTT appelle à une sortie rapide de l’impasse constitutionnelle

L’UGTT exprime ce mardi 16 février son « extrême préoccupation envers l’exacerbation de la situation, après la crise du remaniement ministériel et l’impasse constitutionnelle qui lui est inhérente, ayant donné lieu à une paralysie générale, et compliqué la situation politique en direction de l’inconnu ».

Dans un communiqué rendu public ce début d’après-midi, à l’issue de sa réunion, le bureau exécutif de la centrale syndicale réclame « une sortie rapide de cette impasse constitutionnelle, et appelle les organisations nationales à unifier leurs efforts pour faire pression afin de parvenir à une issue à la crise ».

La centrale syndicale met en garde contre « la dégradation de la situation économique et sociale, en l’absence de mesures claires de la part du gouvernement, en vue de désamorcer la tension, ce qui risque d’avoir des répercussions négatives sur les salariés et le peuple, notamment face à la cherté et la spéculation ».

Le BE de l’UGTT pointe « l’ambiguïté » dans la riposte du gouvernement à l’épidémie du Coronavirus, « notamment pour ce qui est des analyses et des vaccins, et appelle à prendre les mesures nécessaires pour donner espoir au peuple ».

L’organisation syndicale condamne « les campagnes d’incitation à la violence et à la haine, qui sont de nature à exacerber le conflit politique et social, à généraliser la violence, et à mener vers des actes terroristes vindicatifs contre des activistes syndicaux, politiques et civils ».

L’UGTT réitère son attachement au respect des libertés académiques, et dénonce les attaques contre le professeur Amine Mahfoudh, « attentatoires au cadre universitaire et à l’inviolabilité des institutions académiques ».

Gnetnews