Tunisie : Reprise des activitÃ©s dans lâ€™ensemble des espaces culturels Ã  compter de dimanche 26 septembre (ministÃ¨re)

Tunisie : Reprise des activités dans l’ensemble des espaces culturels à compter de dimanche 26 septembre (ministère)

Le ministère des Affaires culturelles annonce le retour des activités dans l’ensemble des espaces culturels fermés et ouverts, à compter du dimanche 26 septembre 2021.

Dans un communiqué paru ce vendredi, dans la foulée du communiqué de la présidence annulant le couvre-feu, le ministère ajoute que les personnes ayant reçu une vaccination complète contre le Covid-19 seront autorisés à assister et à participer à toutes les manifestations et activités culturelles, en présentant un Pass vaccinal.

La capacité d’accueil a été fixée à 50 % pour les espaces culturels fermés et ouverts, indique le ministère, appelant à respecter les mesures suivantes :

*Application des protocoles sanitaires adoptés,

*Distanciation sociale d’un mètre au moins,

*Obligation du port du masque dans les salles du spectacle ouverts et fermés,

*Obligation du Pass vaccinal pour les arrivants en Tunisie, en vue de participer aux manifestations et activités culturelles,

*Contrôle et suivi de l’application des protocoles sanitaires, par les structures organisatrices à l’échelle centrale et régionale, tout en respectant les mesures de prévention individuelles et collectives.

