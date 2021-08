Tunisie : Reprise des travaux de l’Assemblée, désignation d’un chef du gouvernement…points majeurs de la feuille de route du Courant démocrate

Le Conseil national du Courant démocrate a dévoilé hier sa feuille de route, devant accompagner les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 par le président de la république.

Ledit document comprend notamment la reprise des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) une fois trois conditions réunies : « l’activation de l’article 163 de la loi électorale, l’activation des résultats du rapport de la Cour des Comptes et la dissolution des partis, impliqués dans des affaires de financement étranger, conformément aux dispositions du décret-loi régissant les partis ».

Attayar appelle, par ailleurs, « à charger une personnalité nationale maîtrisant les dossiers économiques et sociaux, à former un gouvernement de compétences, dont les membres ne seront pas concernés par les futures élections, et bénéficiant de la confiance des parties politiques non impliquées dans la corruption, et des organisations nationales ».

Le Courant démocrate appelle « à revoir les nominations partisanes, selon le principe de neutralité de l’administration, tout en épargnant les pouvoirs régionaux et locaux, de l’instrumentalisation politique ».

Dans cette feuille de route qu’il a articulée autour de trois axes : Le démantèlement du dispositif de corruption politique ; le processus gouvernemental et le processus parlementaire, le parti appelle à mobiliser l’ensemble des moyens matériels, logistiques, et humains à la disposition du pôle judiciaire économique et financier, le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et la Cour des comptes pour examiner tous les dossiers qui lui sont transmis et suspendre les vacances des magistrats qui s’en sont saisis.

Le parti réclame, également, « des mesures effectives contre ceux ayant porté atteinte à l’opération électorale, en enfreignant la loi et en commettant des crimes parus dans le rapport de la Cour des comptes, notamment les financements étrangers des élections présidentielles et législatives ».

Le Courant démocrate avait dénoncé hier la mesure abusive prise à l’encontre de l’un de ses députés, Anouar Ben Chahed, qui a été empêché dimanche de se rendre en France, pour rejoindre sa famille.

Gnetnews