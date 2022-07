Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  l’application immÃ©diate des dÃ©cisions visant Ã  assurer l’eau potable Ã  tous

Tunisie : Saïed appelle à l’application immédiate des décisions visant à assurer l’eau potable à tous

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, mercredi 06 juillet 2022 à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Naja Bouden, sur « la situation générale dans le pays, et la marche du service public ».

La rencontre a porté sur « la situation hydraulique, et la nécessité de mettre en exécution immédiatement les mesures prises, pour assurer l’eau potable à l’ensemble des citoyens dans toutes les régions ».

Saïed avait ordonné lundi 27 juin, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Agriculture, « de rétablir, illico presto, les sociétés hydrauliques dans toutes les régions de la république ».

Des questions liées au transport, notamment aérien, ont été examinées.

Kaïs Saïed a appelé mercredi, lors d’une entrevue avec le ministre du Transport et le PDG de Tunisair, d’assurer les vols aux heures imparties et de mettre un terme à l’anarchie dans certains aéroports, suite aux perturbations des vols de Tunisair, de et vers l’aéroport de Tunis-Carthage.

Ce faisant, le chef de l’Etat a pris connaissance de l’état d’avancement des préparatifs pour la tenue dans nos murs, de la 8ème édition de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, TICAD 08.

Gnetnews