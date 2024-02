Tunisie : Saïed appelle la BERD à financer des projets dans les secteurs des énergies renouvelables, dessalement de l’eau, technologies modernes…

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, lundi 19 février 2024, la présidente de la banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile RENAUD-BASSO.

La rencontre a permis de passer en revue l’évolution des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la BERD.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance de renforcer les mécanismes de concertation et de dialogue entre la Tunisie et la banque, en vue de financer des projets prometteurs dans notre pays, dans le cadre d’une conception globale répondant aux choix du peuple tunisien souverain, notamment, dans les secteurs des énergies renouvelables, du dessalement des eaux, de la santé, de l’infrastructure, et des technologies modernes.

A mesure du soutien l’initiative privée et du secteur des affaires, l’Etat reste attaché à l’appui des entreprises et services publics, du fait de leur rôle central dans l’économie nationale, et en matière de préservation des droits de l’homme élémentaires, à l’instar de la santé, du transport et autres, a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Saïed a évoqué la détermination de l’Etat à réunir les garanties législatives et judiciaires nécessaires, et le climat approprié, en vue de polariser les investissements externes, et inciter les partenaires de la Tunisie, à financer, davantage, des projets diversifiés contribuant à l’amélioration des taux de croissance, et à la relance de la machine de développement.

Gnetnews