Tunisie : Saïed évoque les projets de décrets lois prêts à être examinés en Conseil des ministres

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé hier, jeudi 20 janvier, lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, que le projet de décret-loi relatif aux familles des martyrs et blessés parmi les enfants des institutions sécuritaire et militaire était désormais prêt pour être discuté lors d’un Conseil des ministres.

« Le texte de loi est prêt pour les sécuritaires et militaires », a-t-il souligné, lequel considère que le sécuritaire ou le militaire comme étant en vie, même s’il est tombé en martyr ou rendu infirme par la maladie.

La rencontre entre Saïed et Bouden a, en effet, évoqué les projets de décrets lois prêts à être examinés en conseil des ministres, outre le dossier de la magistrature, et le principe d’attachement aux droits et libertés en Tunisie, indique un communiqué de la présidence.

Saïed est revenu sur sa décision d’annuler les indemnités et autres privilèges des membres du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), en vertu d’un décret-loi.

Gnetnews