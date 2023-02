Tunisie : Saïed reçoit un message oral de l’émir du Qatar, via un émissaire spécial

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 20 février à Carthage, Mohamed Bin Abdelaziz Bin Salah Khelifi, vice-ministre des Affaires étrangères qatari, pour les affaires régionales et émissaire spécial, porteur d’un message oral au chef de l’Etat, de la part de l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani.

Saïed a dit sa fierté de la profondeur des « liens de fraternité solides entre les deux pays », rapporte ce soir un communiqué de la présidence.

Il a réitéré la détermination de notre pays « à relancer les relations d’échange, d’investissement et de partenariat avec le Qatar, notamment à travers la mise en application des conventions bilatérales », et à voir se concrétiser des projets d’investissement dans des secteurs d’intérêt commun.

« Le Qatar demeurera, toujours, un soutien pour la Tunisie, et est déterminé à raffermir les relations bilatérales, et à continuer à consacrer les valeurs de fraternité et d’entraide », a affirmé, pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères Qatari.

