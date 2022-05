Tunisie : SaÃ¯ed s’entretient avec Kim Young-ju, et salue la rÃ©ussite de l’expÃ©rience de dÃ©veloppement sud-corÃ©enne

Tunisie : Saïed s’entretient avec Kim Young-ju, et salue la réussite de l’expérience de développement sud-coréenne

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 27 Mai, le président d’honneur de l’association coréenne de commerce international et président de la commission de candidature de la Corée du Sud à la manifestation, « Expo 2030 », Kim Young-ju.

Le chef de l’Etat a salué la réussite de »l’expérience de la Corée en termes de développement », affirmant la détermination de la Tunisie « à renforcer ses relations économiques avec la Corée, en assurant les conditions propices et les garanties nécessaires pour les investisseurs, de créer des projets et d’instaurer des partenariats prometteurs et privilégiés dans de nombreux domaines ».

Saïed a mis l’accent sur l’importance du transport aérien en matière de consolidation des opportunités de rencontre, d’échange et d’investissement entres hommes d’affaires des deux pays, tout en encourageant les ressortissants coréens à choisir la destination touristique tunisienne.

« La pandémie du Coronavirus a prouvé que le monde a besoin d’une approche humanitaire différente des relations internationales, et c’est là l’un des principes que la Tunisie partage avec la Corée », a souligné le chef de l’Etat.

Kim Young-ju a déclaré être en visite en Tunisie à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires coréens, signalant que « les rencontres l’ayant réuni avec des acteurs économiques des deux pays ont permis de déterminer les opportunités de coopération, de partenariat et d’investissement », rapporte un communiqué de la présidence.

Il a ajouté que « la réussite de la Tunisie et de la Corée à surmonter la pandémie du Covid-19 permettra de consolider les mécanismes de coopération et d’échange bilatéral, et ouvrira la voie à l’instauration de partenariat en vue de conquérir les marchés africains ».

Kim Young-ju a, encore, indiqué que « l’association coréenne de commerce international œuvre à faire de la Tunisie une destination privilégiée pour les investisseurs et les touristes coréens », exprimant « sa confiance dans la capacité de la Tunisie à réaliser des taux de croissance élevés, à l’avenir ».

L’hôte coréen a annoncé que son pays a l’intention d’organiser un sommet annuel de partenariat avec l’Afrique, et aspire au soutien de la Tunisie dans la première édition de cet événement en 2024.

Kim Young-ju a présenté un exposé sur le dossier de candidature de son pays, à la manifestation Expo 2030.

Gnetnews