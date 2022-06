Tunisie : Samir Majoul reçoit un député du Bundestag, l’attraction des investisseurs allemands en discussion

Le président de l’union tunisienne du commerce, de l’industrie et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, a reçu hier, lundi, un responsable des verts allemands et député du Bundestag, Tobias BACHERLE en présence de l’ambassadeur allemand à Tunis, Peter Prugel, ainsi que des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale, et des cadres de l’ambassade.

La rencontre a porté sur « les réalités de la coopération bilatérale tuniso-allemande dans de nombreux secteurs, notamment, la formation, les énergies renouvelables, et la digitalisation, domaines de compétences du député au Bundestag », rapporte le patronat.

Les discussions ont également tourné autour de la situation économique et sociale générale en Tunisie, l’importance d’appuyer la présence des investisseurs allemands dans notre pays, ainsi que les pourparlers en cours entre la Tunisie et le fonds monétaire international (FMI).

Gnetnews