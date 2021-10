Tunisie : Le ministre de l’Economie expose les priorités en matière de réformes lors d’une visioconférence avec Farid Belhaj

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est réuni hier après-midi, mercredi 20 octobre, par visioconférence, avec le vice-président de la Banque mondiale, chargé de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), Farid Belhaj.

Tenue en marge des réunions annuelles de la banque mondiale et du FMI qui ont lieu, actuellement, à Washington, cette rencontre a vu la participation de Sihem Namssia et Aïda Hamdi, respectivement, ministre des Finances, et secrétaire d’Etat chargée de la Coopération internationale, du directeur du bureau de la banque mondiale à Tunis, du directeur du bureau de la société financière internationale (SFI), ainsi que de cadres du ministère.

Le ministre s’est arrêté au « caractère critique de la situation économique et financière en Tunisie, que la pandémie du Covid-19 n’a fait qu’exacerber, avec ses répercussions négatives sur les différents moteurs de croissance ».

« Le nouveau gouvernement est, totalement, au fait de l’immensité des défis, et planche, actuellement, sur la mise en place d’un programme de réformes urgent, et applicable », a-t-il souligné.

« Ce programme repose sur un ensemble de priorités, en prime la relance de l’activité économique, l’amélioration de la situation des finances publiques, et la promotion de la gouvernance, et ce en concertation avec les différents acteurs économiques et sociaux, du fait de la corrélation entre les dimensions économique et sociale », a-t-il ajouté.

La Tunisie compte en matière de ce processus de réformes sur ses moyens propres, en vue de sortir de la crise actuelle. Comme elle aspire à un plus grand soutien de ses partenaires, a indiqué le ministre de l’Économie et de la Planification.

Samir Saïed s’est dit « soulagé » envers la coopération avec la banque mondiale, évoquant sa détermination à la renforcer, notamment dans « les domaines créateurs de croissance, à l’instar de la digitalisation et du renouveau technologique ».

Farid Belhaj a, quant à lui, indiqué que « la BM suit avec intérêt le développement de la situation économique et financière en Tunisie, et les difficultés que traverse le pays », affirmant les dispositions de la banque « à appuyer les réformes que le gouvernement compte engager, pour relancer l’économie, booster la croissance, et sortir progressivement de la crise, vers une transition économique efficiente et durable ».

Il a dit la détermination de la Banque mondiale « à mettre en exécution le programme de coopération entre les deux parties, notamment en termes d’inclusion sociale et économique, et d’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) ».

