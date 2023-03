Tunisie : Samir Saïed réagit à la décision de la banque mondiale

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a présidé, ce mardi 07 Mars 2023, une conférence régionale sur le soutien du développement, et le plan de développement 2023 – 2025, dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mehdia et Sfax.

Commentant, dans une déclaration à Jawhara, l’annonce de la banque mondiale de la suspension de ses discussions sur le cadre de partenariat pays avec la Tunisie, le ministre a indiqué que « seul l’examen d’un accord de partenariat entre la Tunisie et la banque été reporté, jusqu’à ce que le nuage passe ».

« La Tunisie veut que le dialogue soit sans influences, loin de la campagne médiatique visant notre pays la dernière période », a-t-il souligné, réitérant ses remerciements à la banque mondiale pour son soutien continu.

« La Tunisie est un pays ouvert, criminalise le racisme et était pionnière en matière d’abolition de l’esclavage depuis le 19ème siècle », a-t-il dit.

Gnetnews