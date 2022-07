Tunisie : « Si Ghannouchi est arrêté, on en reparlera le moment venu » (Bhiri)

Le dirigeant d’ Ennahdha, Noureddine Bhiri, a commenté, ce mardi 19 juillet, l’éventualité de l’arrestation du président du mouvement, Rached Ghannouchi, en ces termes : chaque chose en son temps, « on en reparlera le moment venu, non seulement au sein du mouvement Ennahdha, mais à l’intérieur de tout le spectre national démocratique, qui défend la liberté et l’indépendance de la justice ».

Dans une déclaration médiatique, en marge d’un rassemblement des partisans de Rached Ghannouchi devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, il a évoqué « de craintes sérieuses sur l’arrestation de Ghannouchi. Mais les hommes ne craignent pas la prison, nous sommes sur le droit chemin, et avons raison ; celui qui investit dans les valeurs et les principes n’a pas peur », a-t-il souligné.

Il a considéré que « tous les dirigeants d’Ennahdha et des opposants au coup d’Etat ne sont pas au-dessus de la loi, répondent à la convocation de la justice, la respectent et sont attachés à son indépendance ».

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, comparait ce mardi 19 juillet, devant le pole judiciaire de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l’enquête autour de l’affaire dite de « l’association Namaa Tunisie ».

Gnetnews