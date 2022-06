Tunisie : « Si le document de la constitution fuité est officiel, c’en serait fini de la vie

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce lundi 20 juin, que « si le document fuité de la nouvelle constitution était officiel, c’en serait fini de la vie ».

Dans une allocution prononcée, lors d’une conférence sur le dialogue social dans l’enseignement et les politiques d’austérité dans le secteur public, le chef de la centrale syndicale a indiqué que « l’intérêt n’est pas dans la formulation de phrases pompeuses ».

« La constitution n’est pas de la littérature et devra comporter uniquement les principaux intitulés des droits constants », a-t-il dit, cité par les radios locales.

Commentant la déclaration de Ghazi Chaouachi, au sujet de la concertation avec l’UGTT en vue de faire tomber le référendum, Taboubi a indiqué que « l’immunité de l’UGTT réside dans l’indépendance de sa décision ».

Il a ajouté que « la centrale syndicale prend ses décisions au sein de ses institutions, loin de toutes les parties politiques ». « Notre voie, notre protestation et le vote par oui ou par non au référendum, est une décision qui sera prise, en toute indépendance, au sein de l’organisation lois des partis politiques et des gouvernements ».

Il a encore ajouté que « parallèlement à la visite d’une délégation officielle du FMI en Tunisie, l’organisation syndicale n’a reçu aucune demande de rencontre ».

Il est revenu sur la grève du 16 juin « vers laquelle l’organisation syndicale était poussée après le blocage du dialogue », annonçant la tenue d’une commission administrative les 26 et 27 juin, « les pas nécessaires y seront pris ».

« La politique d’austérité et de fuite en avant va compliquer davantage le problème, et l’UGTT ne va pas se taire sur les droits de ses adhérents », a-t-il souligné.

Noureddine Taboubi a considéré que « ce gouvernement avait encore la capacité et le temps de parvenir à des solutions, de mener un dialogue sérieux et de prendre des décisions ».

Gnetnews