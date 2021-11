Tunisie : Taboubi appelle Kaïs Saïed à fixer une durée limitée aux dispositions exceptionnelles

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, s’est dit inquiet face aux difficultés dans lesquelles se débat la Tunisie, et à l’absence de visibilité, appelant le président de la république, Kaïs Saïed, à fixer une durée limitée pour mettre un terme aux dispositions exceptionnelles.

Dans un entretien avec le Journal Assabah, dans son édition de ce mercredi 03 novembre, le SG de la centrale syndicale s’est dit favorable l’initiative de dialogue avec les jeunes sur des plateformes virtuelles.

Il a néanmoins considéré que la quintessence définitive et la version finale des propositions inhérentes à la réforme du régime politique et électoral, devaient avoir lieu dans un cadre participatif, avec les organisations nationales et les partis politiques.

Le chef de la centrale syndicale a appelé la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à dire la vérité au peule sur la réalité de la situation dans le pays sur tous les plans.

Gnetnews