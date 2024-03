Tunisie : Temps doux, les températures atteindraient les 31°

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 21 Mars par un ciel peu à partiellement, nuageux, sur l’ensemble du pays, après la dissipation du brouillard local le matin.

Le vent est du secteur Sud au Nord et au Centre, et du Secteur Est au Sud, relativement violent près des côtes, faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est houleuse à perturbée.

Les températures sont plus ou moins élevées. Les maximales sont comprises entre 19 et 23° dans les régions côtières, et entre 24 et 28° dans le reste des régions, atteignant les 31° à l’extrême Sud.

Gnetnews