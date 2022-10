Tunisie : Tensions à Zarsis, des ONG dénoncent le traitement par l’Etat du drame des disparus de la migration clandestine

A l’heure où la tension monte d’un cran à Zarzis, des ONG et associations de la société civile dénoncent « les politiques de l’Etat et ses appareils, et la propagande mensongère », n’ayant pas tenu compte « des devoirs envers les citoyens, ni de la souffrance des familles de disparus à Zarzis ».

Revenant ce vendredi 15 octobre sur la crise humanitaire à Zarzis depuis le 21 septembre suite à la perte de contact avec l’embarcation des migrants clandestins, et de la tension sociale dans la région, les signataires indiquent que « de nombreuses familles attendent, à ce jour, de connaitre le sort de leurs enfants en l’absence d’un seul interlocuteur de la part de l’Etat, donnant une information exacte et les mesures devant être suivies ».

Ils dénoncent que « les autorités régionales aient procédé à l’inhumation rapide des corps des migrants sans respecter les procédures nécessaires, ce qui a accentué la souffrance des familles ».

Les organisations et associations saluent « le militantisme des pêcheurs de Zarzis et de leurs familles, et leur solidarité avec les familles de disparus ».

Elles appellent « à répondre aux revendications des familles des victimes et populations de Zarzis, en vue de la révélation de la vérité, et la recherche des disparus », tout en permettant « d’en connaitre le destin dans les délais les plus proches ».

Les signataires appellent à « un traitement humain préservant la dignité des victimes de la migration clandestine, garantissant l’inhumation des corps, d’une manière décente, et respectant les procédures, ce qui permet à leurs familles de l’intérieur et de l’extérieur de les identifier et de récupérer les dépouilles ».

Les signataires comptent, notamment, les Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), la voix des femmes, l’association de la dignité, des droits et libertés, etc.

