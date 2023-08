Tunisie : Tout conducteur de moto, petite ou moyenne, tenu d’avoir un permis de conduire à compter du 01er janvier prochain (ONSR)

L’observatoire national de la sécurité routière affirme que l’ensemble des motards, (motos de petit et moyen calibre), sont tenus d’avoir un permis de conduire à compter du 01er janvier prochain.

L’observatoire appelle ce mardi, dans un communiqué relayé par la TAP, les conducteurs des petites et moyennes motos, n’ayant pas obtenu jusque-là un permis de conduire, à se dépêcher et à s’inscrire auprès des auto écoles, en vue de passer les épreuves théoriques (code de la route), en vue de l’obtention d’un permis de conduire de type AA, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n’o 510 de l’année 2021, portant sur les types de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, leur validité et leur renouvellement.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la contribution à la limitation des pertes humaines et des dégâts matériels, découlant des accidents des motos, lesquelles sont à l’origine, selon les statistiques officielles, de 40 % des accidents, 30 % de morts et 35 % de blessés.

Parallèlement à la stratégie de communication, menée dans ce cadre, les unités de la garde et police routière procèderont à des campagnes sécuritaires intensives sur différentes routes, en vue d’appliquer les dispositions de l’article 87, de la loi n’o 71 de l’année 1999, relatif à la publication du code de la route.

Cet article prévoit une peine de prison pour une période maximale de six mois, et une pénalité comprise entre 100 et 500 dinars, ou l’une de ces deux peines uniquement, pour tout auteur de délit de conduite sans permis de conduire ou sans la catégorie requise.

L’ONSR affirme la nécessité du port du casque pour le conducteur et son accompagnateur à l’intérieur des zones urbaines ; tout contrevenant est passible d’une amende de 40 dinars.

Gnetnews