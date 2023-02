Tunisie : Trois ministères signent une convention pour une meilleure application de la loi n’o 37 régissant le travail domestique

Les ministères de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées ; des Affaires sociales, de l’Emploi et de la formation professionnelle ont signé, ce mardi 21 février au palais du gouvernement de la Kasbah, une convention de partenariat en vue d’améliorer la mise en application de la loi n’o 37 de l’année 2021, régissant le travail domestique.

La convention comprend une série d’engagements, notamment celui consistant à autonomiser, économiquement, les aide-ménagères, en les insérant dans l’économie sociale solidaire, à programmer des sessions de formation dans le domaine de la santé et la sécurité professionnelle, afin de les protéger des accidents lors de l’accomplissement de leurs tâches, outre la création d’une base de données inhérente aux aides ménagères, et la mise en place d’un mécanisme pour recueillir les plaintes, des spots publicitaires sont prévus pour briser les stéréotypes et faire connaitre, davantage, la loi n’o 37, comme l’a indiqué la ministre de la Femme, dans une déclaration médiatique relayée par la TAP.

La ministre a ajouté, qu’en vue d’assurer une meilleure application de la loi n’o 37, les ministères des Affaires sociales, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la Justice et de l’Intérieur ont procédé, selon une approche participative, « en vue de concevoir un modèle de contrat à même d’organiser les relations professionnelles entre l’employé et l’employeur et élaborer un guide des procédures qui leur est propre. »

Le contrat du travail domestique vise à protéger les travailleurs domestiques, à faire passer cette catégorie du travail informel au travail formel, à les préserver de toutes les formes d’exploitation, et à leur garantir des conditions de travail décentes.

Gnetnews