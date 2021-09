Tunisie : Trois personnalitÃ©s en lice pour diriger le prochain gouvernement

Tunisie : Trois personnalités en lice pour diriger le prochain gouvernement

A l’heure où l’annonce du gouvernement est attendue d’un moment à l’autre en Tunisie, des informations médiatiques font état des noms les plus favoris pour occuper le fauteuil de la Kasbah, et pourvoir à la vacance qui dure depuis le 25 juillet dernier, date de la prise des dispositions exceptionnelles, et de la destitution de Hichem Méchichi.

Le site d’informations, Sky News arabia, révèle que trois personnalités sont en lice, parmi les prétendants à la présidence du gouvernement. Citant des sources gouvernementales et partisanes, le site avance le nom du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi pour diriger le prochain gouvernement.

Les deux anciens ministres des Finances, Hakim Ben Hammouda et Nizar Aïch sont également pressentis à la primature.

Le prochain gouvernement dont la mission sera principalement économique, sera amené à prendre des mesures urgentes dès les premiers jours de sa prise de fonctions.

Les mêmes sources supposent que les ministres du gouvernement soient choisis selon la nature des dossiers en instance, en prime la situation sécuritaire et la crise économique, tout en prévenant l’effondrement du dispositif sanitaire face au risque de la résurgence d’une nouvelle vague épidémique, liée au Coronavirus, indique le site.

Le président Kaïs Saïed avait déclaré samedi dernier que la nouvelle formation gouvernementale allait être annoncée tout prochainement, affirmant que ses membres seront au-dessus de tout reproche.

Le chef de l’Etat avait évoqué, par ailleurs, l’éventualité d’introduire des amendements constitutionnels, en phase avec la volonté populaire.

