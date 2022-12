Tunisie : Un ciel gris, vent violent sur les cÃ´tes ce lundi 12 dÃ©cembre

Tunisie : Un ciel gris, vent violent sur les côtes ce lundi 12 décembre

Les conditions météorologiques sont marquées ce lundi 12 décembre par un ciel partiellement à densément nuageux au Nord, avec des pluies éparses et orageuses.

Les précipitations seront, provisoirement, intenses à l’extrême Nord-Ouest.

Un vent violent continuera à souffler près des côtes et sur les hauteurs, la mer est houleuse à très agitée au Nord, et agitée à l’est du pays.

Les maximales seront comprises entre 16 à 21° au Nord et sur les hauteurs, et entre 21 et 25° dans le reste des régions.

Gnetnews