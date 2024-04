Tunisie : Un responsable du ministère de l’Agriculture fait le point sur l’état d’avancement de la saison des grandes cultures

La saison des grandes cultures avance avec des hauts et des bas, la récolte attendue ne s’est pas encore précisée, le temps que les prévisions se peaufinent d’ici la fin du mois de Mai.

Intervenu sur Express, le représentant de la direction générale de la production agricole, Mohamed Ali Ben Romdhane, a indiqué que la moyenne annuelle de la production céréalière est de 18 millions de quintaux, si on prend la dernière décennie.

Le responsable a évoqué l’inversement de la tendance à la mi-Mars : « jusqu’au 15 Mars, les prévisions auguraient d’une saison exceptionnelle, mais la montée des températures, ayant dépassé plus de 30° a eu un impact négatif dans certaines régions déjà en manque de pluies ».

Les précipitations intervenues dès le début de saison jusqu’à maintenant sont inférieures à la moyenne, et sont, à peu près, dans une proportion de 60 %, a-t-il ajouté.

Il a estimé que la situation était rattrapable dans certaines exploitations, et ne l’était pas dans d’autres, cela dépend du stade d’évolution de la plante. « La saison peut s’améliorer ; s’il y a des pluies, elles ne peuvent qu’avoir un rendement positif sur les superficies emblavées ».

Il a, également, expliqué que les superficies irriguées ont un meilleur rendement, citant Kairaoun et Gafsa, où une amélioration est attendue, en termes de quantité et de productivité.

S’agissant des dernières pluies survenues dans le sud et le centre, et qui n’ont touché qu’en petites quantités le Nord, le responsable du ministère de l’Agriculture a indiqué qu’elles vont permettre « d’alimenter la nappe phréatique, et d’aider à une amélioration au niveau de l’eau potable, même si la situation n’est pas encore confortable, d’autant que le taux de remplissage des barrages est encore critique, avec 36 % ».

Au sujet de la récolte en perspective, il a fait savoir que les prévisions préliminaires sont attendues au mois d’avril. « Fin Mai, on aura une idée claire en termes de production nationale, et au niveau des gouvernorats, d’une façon générale. »

Gnetnews