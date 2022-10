Tunisie : Un temps automnal, perturbations et orages seront au rendez-vous

Ce début de semaine est marqué par un temps, par moments, intensément nuageux dans la plupart des régions.

Des perturbations sont attendues ce lundi 10 octobre, se traduisant par des foyers orageux accompagnés de pluies éparses, dans les régions Ouest. Elles engloberont certaines délégations Est, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités.

Le vent est faible à globalement modéré.

La mer est peu agitée au Nord, et houleuse sur le reste du littoral.

Les températures sont plus ou moins stationnaires. Les maximales seront comprises entre 25 et 30° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières.

Elles varieront entre 30 et 35° dans le reste des régions.

