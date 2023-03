Tunisie : Un temps calme, les températures atteindraient les 27°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 29 Mars, par un temps stationnaire, avec des épisodes ensoleillés, avec un ciel, par moments, peu nuageux dans la plupart des régions.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes. La mer est agitée au Nord, à houleuse à l’est du pays.

Les températures sont en légère hausse, les maximales seront comprises entre 19 et 23° dans les régions côtières, et entre 23 et 27° à l’intérieur du pays.

