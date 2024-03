Tunisie : Un temps gris et assez chaud

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 22 Mars, par un ciel, partiellement nuageux, dans la plupart des régions. Les nuages sont, par moment, denses la nuit dans les régions Est.

Le vent soufflera du secteur Nord-Ouest faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi au Nord, au Centre et près des Côtes Est.

La mer est peu agitée, à houleuse sur les côtes Est.

Les températures sont assez élevées. Les maximales sont comprises entre 19 et 25° au Nord, sur les hauteurs, et les régions côtières Est, et entre 25 et 31° dans le reste des régions.

