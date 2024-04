Tunisie : Une délégation parlementaire visite l’école d’aviation de Borj el-Amri

Une délégation de la commission de la défense, de la sécurité et des forces armées s’est rendue hier, lundi 15 avril 2024, en visite à l’école d’aviation de Borj el-Amri, dans le cadre d’un programme de visite établi de concert avec le ministère de la Défense nationale, lequel comprend, en outre, l’académie navale de Menzel Bourguiba, et l’académie militaire de Foundouk Jdid.

Ces visites visent à prendre connaissance de l’activité de l’institution militaire, les interventions de ses différentes composantes et structures, et les principales prestations d’enseignement et de formation dispensées par de telles institutions, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Cette visite a représenté une opportunité de s’enquérir de près de l’activité et du programme de cette institution académique militaire, en matière de formation de cadres et techniciens de l’aviation dans différentes spécialités.

Les députés se sont rendus à différentes ailes de l’école, et ont pris connaissance de ses espaces à l’instar de la salle des travaux pratiques, du parking des avions, de la salle des opérations, du simulateur de vol et du simulateur de la tour de contrôle.

Les membres de la commission ont affirmé, au terme de la visite, l’importance du rôle joué par l’école d’aviation de Borj el-Amri dans le domaine de la formation, valorisant le niveau supérieur atteint et sa contribution en matière d’appui de l’aviation tunisienne, par des compétences parmi les pilotes et les techniciens de navigation, au fil des générations.

Gnetnews