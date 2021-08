Tunisie : Une météo automnale, des orages attendus l’après-midi

La saison automnale ne déroge pas à la règle, des perturbations sont attendues en ce mardi 31 Août, 2ème jour de l’automne.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de Météorologie prévoit la formation de foyers orageux l’après-midi sur les hauteurs Ouest, ainsi que des précipitations avec l’éventualité de chute de grêle dans des endroits limités.

Ces perturbations toucheront les délégations Est en fin de journée.

Le temps sera également venteux par moments. Les vents globalement modérés, dépasseront les 70 Km/ heure pendant l’apparition de nuages orageux…La mer sera peu agitée à agitée en fin de journée, dans le Golfe de Gabès.

Météo Tunisie prévoit, par ailleurs, une hausse relative des températures ; avec des maximales variant entre 30 et 36° sur les côtes Nord et les hauteurs, et seront entre 36° et 42° dans le reste des régions.

Gnetnews