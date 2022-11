Tunisie : Une mission économique conduite par la CONECT du 01er au 6 novembre en Tchéquie

Une mission économique tunisienne se trouve actuellement en Tchéquie.

Organisée la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Prague et la FIPA, cette mission se poursuit du 01er au 6 novembre.

Elle a pour but de prospecter les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues tchèques.

« Le secteur privé tunisien est prêt à être un partenaire pour les entreprises tchèques », rapporte l’ambassade de la république tchèque à Tunis.