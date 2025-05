Tunisie: Une nouvelle mobilisation pour la libération d’Ahmed Souab

La Coordination des familles des détenus politiques dans l’affaire dite du « complot contre la sureté de l’Etat » organise, ce vendredi 30 mai à 17h30, un rassemblement de solidarité devant le siège de la Cour administrative à Tunis. L’événement, placé sous le mot d’ordre « Notre avocat en prison », vise à dénoncer l’arrestation de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, et à réaffirmer le droit à la défense et l’indépendance de la justice.

Dans un communiqué appelant à une large mobilisation citoyenne, la Coordination invite l’ensemble des forces vives – citoyens, mouvements étudiants et de jeunesse, avocats, organisations de la société civile et partis politiques – à se joindre à la manifestation pour faire entendre « la voix du droit » et protester contre « une arrestation arbitraire qui frappe le porte-parole de la défense ».

« Tunis a besoin de vous. Elle a besoin de nous tous », conclut l’appel, dans une tentative de fédérer les soutiens autour d’une cause qui, selon les organisateurs, dépasse les clivages politiques pour toucher aux fondements mêmes de l’État de droit en Tunisie.

