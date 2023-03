Tunisie : Une source du ministère de l’Intérieur explique la décision de dissolution des conseils municipaux

Le Directeur Général des affaires administratives et financières au ministère de l’Intérieur, Karim Chaâbane, a déclaré que la décision prise hier, par le président de la république, portant sur la dissolution des conseils municipaux, est « un processus politique qui n’est pas en relation avec l’administration, ni avec le processus spécifique lié aux recrutements dans les municipalités créées ».

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’une journée de sensibilisation visant à faire connaitre l’importance et les objectifs de ce processus spécifique, d’appui aux municipalités créées dans les gouvernorats de Sfax, Mehdia et Sousse par des ressources humaines, il a expliqué que « compte tenu des besoins pressants des municipalités créées, en termes de ressources humaines, et du fait de la nécessité de la continuité du service public, l’autorité administrative qui sera remplacée par des comités de gestion ou délégations spéciales, sera, elle-même, habilitée sur le plan juridique, à signer les décisions inhérentes aux concours dans les municipalités ».

Il a ajouté qu’à compter de la semaine prochaine, des communiqués liés aux concours dans les communes créées, seront publiés sur la plateforme électronique dédiée, pour le recrutement de 250 agents sur différentes phases, répartis sur 86 communes, selon les besoins et les demandes de chacune, et ce, dans les domaines de gestion administrative, financière, de spécialités techniques, de génie civil, et de l’électricité.

Le directeur des affaires administratives et financières au ministère de l’Intérieur a, encore, indiqué que « le programme spécifique d’appui des municipalités créées par des ressources humaines, annoncé depuis 2019, n’a pas pu démarrer depuis, dans la mesure où il était prévu d’embaucher 1031 agents au niveau de 86 communes. Chose qui requiert beaucoup de temps. Pour ce faire, il a été décidé de réduire le nombre des nouvelles recrues à 250 agents, vu la progressivité de ce programme ».

Et de poursuivre : « La finalité du ministère de l’Intérieur, à travers ce programme spécifique, n’est pas celle de prendre la place des communes, mais de préparer les procédures et présenter un appui technique aux municipalités, en vue de faire réussir les concours, selon les besoins de chaque municipalité. »

Le Conseil des ministres tenu hier, sous la présidence du chef de l’Etat, à Carthage, a examiné une série de textes de loi, dont celui portant dissolution de tous les conseils municipaux en leur substituant des délégations spéciales.

