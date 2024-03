Tunisie : Vers une stratégie nationale pour développer le secteur du transport, tous modes confondus

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, mardi 26 Mars 2024, une séance de travail avec les directeurs généraux, et les chefs des structures centrales du ministère du Transport, consacrée à l’examen des moyens de développer les mécanismes de travail et des problèmes empêchant le règlement des dossiers en suspens, dans différents domaines du transport et de la logistique, avec l’efficacité et la célérité requise.

La ministre a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre d’une stratégie nationale destinée au secteur du transport, appuyée par des programmes d’action applicables dans les délais les plus proches, en tâchant d’actualiser le cadre juridique, conformément aux objectifs assignés.

Cette stratégie devrait contribuer à développer les indicateurs de ce service public, tous modes confondus, de promouvoir les prestations rendues, d’améliorer les conditions de déplacement des citoyens, et d’en renforcer le rôle au service du développement.

Zenzeri a, par ailleurs, appelé à la nécessité d’adopter des systèmes numériques en matière de traitement des dossiers et d’échange des données, outre l’accélération de la généralisation de la digitalisation des prestations. Comme elle a appelé à parfaire la coordination entre les différentes structures centrales du ministère et les établissements sous tutelle, et à s’attacher à des objectifs communs pour promouvoir le secteur du transport.

