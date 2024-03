Tunisie : Visite officielle à l’aéroport Tunis-Carthage en prévision de la saison estivale et touristique

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue hier, lundi 18 Mars 2024, en visite aux aérogares 1 & 2 à l’aéroport international de Tunis-Carthage, afin de s’enquérir de la promptitude opérationnelle des différentes prestations aéroportuaires.

La ministre s’est enquise du déroulement des prestations au sol, à l’instar du traitement des bagages, de l’enregistrement des passagers, et des conditions d’attente dans les salles dédiées à l’arrivée et au départ, recommandant la nécessité d’œuvrer à la numérisation des différents services, ce qui leur confère plus d’efficience et d’efficacité.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance de l’état d’avancement de certains travaux d’aménagement de cet édifice névralgique, appelant à en accélérer le parachèvement et à rationaliser l’exploitation des différents espaces.



Sarra Zenzeri a recommandé de redoubler d’efforts, en vue d’une meilleure préparation à la saison estivale touristique, au retour des Tunisiens de l’étranger à la terre patrie, ainsi qu’à la saison de la Omra, affirmant la nécessité de préserver l’image de l’aéroport, à travers l’amélioration de la qualité des services rendus, l’accueil, la prise en charge des passagers, la propreté, en évitant tous les problèmes qui sont de nature à prolonger l’attente, à retarder les vols et à perturber le mouvement des passagers et des bagages.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance de la marche du travail au complexe technique de Tunisair Technics, où des avions relevant de Tunisair et de Tunisair express étaient en cours de maintenance. Elle a mis l’accent sur l’importance de la maintenance et son rôle en matière de renforcement de la sécurité, l’une des principales priorités de l’aviation civile.

Gnetnews