Un confinement gÃ©nÃ©ral dÃ©crÃ©tÃ© Ã  Tunis pendant les deux prochains week-ends (gouverneur)

Un confinement général décrété à Tunis pendant les deux prochains week-ends (gouverneur)

La commission régionale de lutte contre les catastrophes de Tunis a décidé, lors de sa réunion ce lundi 05 juillet, au siège du gouvernorat de Tunis, de décréter un confinement général en fin de semaine, à compter du week-end prochain, et pendant deux semaines consécutives.

Cette décision s’appliquera les 10,11, 17 et 18 juillet, et est reconductible.

Dans une déclaration médiatique, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, a indiqué qu’une réunion est attendue cet après-midi, entre les 04 gouverneurs du Grand-Tunis pour unifier les mesures.

Cette réunion qui a eu lieu ce matin sous la présidence du ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a par ailleurs décidé d’installer des points de contrôle pour s’assurer du respect des protocoles sanitaires et du port du masque ; interdire la circulation entre les régions ; et renforcer les dessertes à bord du transport en commun, pour éviter l’encombrement, a ajouté le gouverneur dans une déclaration relayée par Mosaïque.

Les mesures annoncées antérieurement sont maintenues comme le couvre-feu de 20h à 05h du matin, l’interdiction de la circulation de et vers le Grand-Tunis, sauf en cas d’extrême nécessité, ou pour motif d’examens, l’interdiction des fêtes publiques et privées et de toutes les manifestations et rassemblements, la suspension de la fréquentation des mosquées, etc.

