Un enregistrement audio dÃ©savoue le MAE, la Tunisie a bien Ã©tÃ© sanctionnÃ©e par lâ€™Union africaine

Un enregistrement audio désavoue le MAE, la Tunisie a bien été sanctionnée par l’Union africaine

Le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger a publié, hier soir un communiqué, où il rejette les informations relayées par les médias, selon lesquelles, l’Union africaine aurait infligé une sanction de premier degré à la Tunisie, en la privant de prise de parole aux réunions de l’organisation pendant six mois.

Le ministère a affirmé que cette information est dénuée de vérité. « La Tunisie a versé une partie des cotisations dont elle est redevable envers l’UA, estimées à 3 millions de dinars, sur un total de 18 MD », a précisé le communiqué, signalant que « la Tunisie est parmi les rares pays, qui n’a pas tardé un jour, à verser ses contributions aux organisations internationales et régionales ».

Or un enregistrement audio du directeur administratif et financier au ministère des AE, lors de son intervention devant la commission des droits et libertés à l’Assemblée, diffusé par la TAP, désavoue le communiqué du ministère, ainsi que la déclaration du représentant de la présidence de la république.

Le responsable du ministère, Chawki Moôtamri, a bien déclaré que « les fonds alloués au ministère pour l’année 2020, au titre de la contribution de notre pays au budget de l’Union africaine, ont été consacrés au paiement de nos arriérés envers l’organisation en question ».

« Nous n’avons pas pu nous acquitter de notre contribution au titre de 2020 estimée à 18 millions de dinars étant donné que nous n’avons pas obtenu les fonds demandés ». Ce qui a valu à la Tunisie, selon le même responsable, « une sanction de premier degré infligée par l’UA, consistant à priver le pays retardataire, de prise de parole aux réunions de l’organisation, pendant six mois ».

Gnetnews